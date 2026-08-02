नशा मुक्त युवा ही रखेंगे सशक्त व समृद्ध भारत की आधारशिला
कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में रविवार को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक नीलिमा कटियार और अन्य dignitaries ने युवाओं को नशे से दूर रहने और विकसित भारत में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। युवा शक्ति इस अभियान की आधारशिला है।
कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत–संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कर किया गया। यह अभियान युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखते हुए उन्हें सशक्त, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक नीलिमा कटियार, जीवन विज्ञान विभाग के डीन प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा, सीडीसी निदेशक प्रो. आरके द्विवेदी, प्रो. अंशु यादव, ब्रह्मकुमारी नीलम मौजूद रहे।
विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि देश के युवा इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। नशा मुक्त युवा ही सशक्त एवं समृद्ध भारत की आधारशिला रख सकते हैं। प्रो. अवस्थी ने कहा कि विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब देश का युवा वर्ग नशा मुक्त होकर सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करे। प्रो. अंशु यादव ने छात्रों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी ने सभी को “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत – संकल्प अभियान” की शपथ दिलाई। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को ऑनलाइन माध्यम से सुना। रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्र ने सभी अतिथियों, आयोजकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन डॉ. श्याम मिश्रा और नशा मुक्ति कार्यक्रम का समन्वय डॉ. प्रवीन कटियार ने किया। इस मौके पर डॉ. दिवाकर अवस्थी, डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, डॉ. अंकित त्रिवेदी, डॉ. रामकिशोर आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार