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नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आज से होगा शुरुआत

By Hindustan | Bureau
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नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आज से होगा शुरुआत

खगड़िया । नगर संवाददाता भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत के तात्वाधान में युवाओं को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने एवं विकसीत भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को लेकर दो अगस्त से अभियान कीशुरुआत की जाएगी। बताया जा रहा है कि नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत दो अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस मौके पर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों, आईटीआई , पॉलिटेक्निक संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों, एनएसएस, एनसीसी, जीविका समूहों, एनजीओ, उद्योग संगठनों को अभियान से जोड़ते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए छह मुख्य कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं।

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इसमें से अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज, कोसी कॉलेज, महिला कॉलेज, केडीएस कॉलेज, गोगरी, केएमडी कॉलेज, परबत्ता व एमएस कॉलेज, अलौली में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डीपीओ आकांक्षा चौधरी एवं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी घनश्याम कुमार रहेंगे। वहंी इस कार्यक्रम को लेकर सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों, प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिया है कि युवाओं को नशामुक्ति को लेकर शपथ दिलवाएंगे। बताया जा रहा है कि यह अभियान अगले दो वषोंर् तक प्रत्येक रविवारको निरंतर संचालित होगा।

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