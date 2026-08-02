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ट्रिपल आईटी में विद्यार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) ने नशा मुक्त युवा अभियान में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और युवा भागीदारी पर बल दिया। इस कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी रांची ने जागरूकता फैलाने और सकारात्मक जीवन मूल्यों को प्रेरित करने की प्रतिबद्धता जताई।

ट्रिपल आईटी में विद्यार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी), रांची ने रविवार को आयोजित नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन में सहभागिता की। संस्थान के प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी, जन-जागरुकता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और समाज को मिलकर कार्य करना होगा और युवाओं को स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा।

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इस कार्यक्रम में सहभागिता के माध्यम से ट्रिपल आईटी रांची ने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता फैलाने और युवाओं को सही व सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति प्रेरित करने संबंधी राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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