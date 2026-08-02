18 शिक्षण संस्थानों में गूंजा नशामुक्ति का संकल्प, हजारों युवाओं ने लिया विकसित भारत का प्रण

कन्नौज, संवाददाता। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने और उन्हें विकसित भारत के निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को जिले के 18 शिक्षण संस्थानों में "नशा मुक्त युवा–विकसित भारत" संकल्प अभियान आयोजित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित अभियान में हजारों छात्र-छात्राओं और युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और नशामुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। जिले का मुख्य कार्यक्रम एसएमसीएम पब्लिक इंटर कॉलेज, टडारायपुर में हुआ। यहां जिला युवा अधिकारी सागर माहेश्वरी और प्रधानाचार्य मनोज कुमार की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।प्रधानमंत्री

ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर जीवन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।अभियान अगले 100 सप्ताह तक खेल, फिटनेस, योग, जनजागरूकता और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जारी रहेगा। जिला युवा अधिकारी सागर माहेश्वरी ने कहा कि अभियान युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और परिवार व समाज को भी नशामुक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई, सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन हुआ और स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया गया। कार्यक्रम जीडीसी डिग्री कॉलेज बंगर, समाज कल्याण छात्रावास नसरापुर, न्यूक्लियस एकेडमी, पीएसएम कॉलेज, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग कन्नौज, सरदार पटेल इंटर कॉलेज कछाटीपुर, माया देवी इंटर कॉलेज कन्नौज, जागृति पब्लिक स्कूल तालग्राम, एसएमसीएम पब्लिक इंटर कॉलेज टडारायपुर, आईटीआई कॉलेज तालग्राम, महर्षि निशंक इंटर कॉलेज कन्नौज, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग छिबरामऊ, नेहरू पीजी कॉलेज छिबरामऊ, चौधरी अवनीश कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज छबीलेपुरवा, आदर्श बाल विकास इंटर कॉलेज सौरिख, राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक जसौदा, वीडी तिवारी इंटर कॉलेज जलालाबाद, भारतीय इंटर कॉलेज नितानंदपुर और अविका कॉलेज गुगरापुर में आयोजित हुआ।कार्यक्रम के संचालन में स्वयंसेवक युगी कटियार, नीलेश कुमार, शिवम सक्सेना, अंजली श्रीवास्तव, विजय, अस्मित कटियार, रोहित, आदर्श कुमार, आदित्य यादव, पलक, गोल्डी, विकास कुमार, सुमित कुमार, सचिन, वैश्णवी कटियार, आख्या कटियार, श्याम सुंदर शाक्य और दुर्गेश कुमार शर्मा ने सहयोग किया। स्वयंसेवकों ने तकनीकी व्यवस्था, युवाओं की सहभागिता, उपस्थिति, शपथ, वंदे मातरम् और स्वच्छता गतिविधियों का समन्वय किया। जिला युवा अधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों का आभार जताते हुए आगामी 100 सप्ताह तक ई-प्लेज, खेल, फिटनेस, संवाद और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित करने की जानकारी दी।