भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित आज शहर आएंगे
भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्र 4 और 5 अगस्त को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा करेंगे। पहले दिन कानपुर में रहेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता 44 जगह उनका स्वागत करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने स्वागत की रणनीति बनाई है। यह प्रवास युवा मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रोहित मिश्र 4 और 5 अगस्त को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन कानपुर में रहेंगे तो पार्टीजन 44 जगह स्वागत करेंगे। भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने स्वागत की रणनीति बना अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारियां भी युवा टीम को बांट दी है। स्वागत में भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता रहेंगे। सुनील साहू ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्र का यह प्रवास युवा मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण है।
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