अम्बेडकरनगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के नगपुर गांव में एक युवक की लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है। युवक हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था और उसने बच्चों के लिए सामान लेने के लिए कैफे हाउस गए था।

कैफे हाउस के पास लाठी-डंडे से पीटकर युवक की हत्या, तीन दिन पहले सऊदी अरब से लौटा था ध्रुव

दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर,संवाददाता। अम्बेडकरनगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के नगपुर गांव में रविवार देर रात कैफे हाउस पर बच्चों के लिए सामान लेने गए एक युवक की कथित रूप से लाठी-डंडों और लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट के बाद घायल युवक की मौत हो गयी। इसका कारण जानकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने पुरानी रंजिश में पति की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे नगपुर स्थित मुकुंद कैफे हाउस की है। नगपुर निवासी ध्रुव गुप्ता कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब से अपने घर वापस लौटा था। परिजनों के अनुसार रविवार रात वह बच्चों के लिए सामान लेने मुकुंड कैफे हाउस गया था। आरोप है कि कैफे हाउस पर मौजूद तीन नामजद युवकों और एक अज्ञात व्यक्ति ने किसी बात को लेकर उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने ध्रुव पर लाठी-डंडों से हमला करने के साथ ही लात-घूंसोंसे उसकी पिटाई शुरू कर दी।

गंभीर चोटें और मौत आरोप है कि मारपीट के दौरान ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा था। घायल अवस्था में युवक किसी तरह छुड़ा कर वह घर आया जहां युवक के भाई व चाचा उसे चिकित्सक के यहां ले गये जहां उस की मृत्यु हो गयी। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मृतक की पत्नी उषा गुप्ता ने जलालपुर कोतवाली में तहरीर देकर तीन नामजद युवकों और एक अज्ञात व्यक्ति पर मारपीट कर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है।

पुलिस कार्रवाई की मांग पत्नी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जायेगी।

सऊदी से घर लौटने के बाद दुखद घटना तीन दिन पहले ही सऊदी से लौटा था ध्रुव। मृतक ध्रुव गुप्ता अपने माता-पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वह सऊदी अरब में निजी नौकरी करता था। पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। वह तीन दिन पहले ही सऊदी अरब से घर लौटा था। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ध्रुव की मौत से पत्नी उषा गुप्ता और दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। माता-पिता और अन्य परिजनों की हालत भी बेहद खराब है। गांव में भी घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासनिक प्रक्रिया कोतवाल अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ठ होगा।