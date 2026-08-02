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ध्यान और योग से युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में मौजूद लोग।शाहजहांपुर, संवाददाता। मिश्रीपुर स्थित रामचंद्र मिशन आश्रम में रविवार को ''नशा मुक्त युवा-वि

ध्यान और योग से युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

शाहजहांपुर। मिश्रीपुर स्थित रामचंद्र मिशन आश्रम में रविवार को ''नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान'' के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं से नशे से दूर रहकर ध्यान, योग और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया गया। अभियान के तहत मिशन के अभ्यासियों ने ध्यान साधना कर देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और नशामुक्त भारत की कामना की। मिशन के संयुक्त सचिव अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और उनका नशामुक्त रहना देश के विकास के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षक राजगोपाल अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रसेवा में लगानी चाहिए।

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आश्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, योग और ध्यान को सकारात्मक जीवन का आधार बताते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह ने किया। इस अवसर पर कृष्णा भारद्वाज, सुरेंद्र शर्मा, प्रवीण बाजपेई, सुरेंद्र सिन्हा, आकाश श्रीवास्तव, हर्षवर्धन अग्रवाल, आनंद मिश्रा, संजय सक्सेना सहित बड़ी संख्या में अभ्यासी मौजूद रहे।

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