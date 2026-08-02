विकसित भारत के लिए युवाओं का स्वस्थ होना जरूरी
प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 50 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने नशामुक्त रहने का संकल्प लिया। कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी ने कहा कि युवाओं का स्वस्थ रहना आवश्यक है।
प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत रविवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एंटी ड्रग सेल की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 50 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने जीवन भर नशामुक्त रहने, समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ, जागरूक एवं अनुशासित होना बेहद आवश्यक है। एंटी ड्रग सेल के प्रभारी डॉ.भानु प्रकाश जोशी ने नशे के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को पूरी तरह तबाह कर देता है।
डॉ. सीता, डॉ. जगमोहन, डॉ.दिनेश कांडपाल आदि मौजूद रहे।
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