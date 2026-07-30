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छात्रों और युवाओं ने लिया नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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जहानाबाद, नगर संवाददाता।कार्यक्रम का संचालन जिला युवा अधिकारी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अनिल कुमार, जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया, उप विकास आयुक्त आदित्य...

छात्रों और युवाओं ने लिया नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प

जहानाबाद, नगर संवाददाता। मेरा युवा भारत द्वारा एसएस कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला युवा अधिकारी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अनिल कुमार, जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया, उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, एसएस कॉलेज, जहानाबाद के प्राचार्य, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् एवं छात्र-छात्राओं तथा युवाओं ने भाग लिया।

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प्रतियोगिताओं का आयोजन

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
कार्यक्रम का उद्देश्य नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जागरूकता फैलाना था।
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