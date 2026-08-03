नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प

इटावा के के कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के तहत जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान और सामूहिक शपथ समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने उत्साह से भाग लिया, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई और सभी ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली।

इटावा। के के कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान एवं सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. महेंद्र सिंह के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आयोजित इस अभियान में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम की विशेषताएँ कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सुनील सिंह सेंगर व प्रोफेसर पदमा त्रिपाठी ने कहा कि एक सशक्त, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का आत्म-प्रेरित और पूर्णतः नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

यूथ का संकल्प डॉ. अजीत कुमार दीक्षित ने देश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए देश की ऊर्जावान युवा शक्ति से आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सुजीत कुमार यादव ने सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं को देश को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई, जिसमें सभी ने जीवनभर नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।

जन जागृति रैली एनसीसी व एनएसएस के स्वंयसेवकों, कैडेट्स व अन्य छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाते हुए पूरे परिसर में जन-जागृति रैली निकाली और हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना समर्थन दर्ज कराया।

इस मौके पर प्रो. ओम कुमारी, प्रो. राजवीर, डॉ. हिमांशु कुमार, डॉ. जी.एस. गुप्ता, डॉ. सुशील वर्मा, डॉ. सुजीत सिं, कौशलेन्द्र यादव, बड़े बाबू मधुसूदन सिंह, अवनीन्द्र मोहन वर्मा, विनय कुमार, आशीष पटेल, बंटू, विक्रांत, और हरिओम मौजूद रहे।