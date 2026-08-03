Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

इटावा के के कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के तहत जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान और सामूहिक शपथ समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने उत्साह से भाग लिया, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई और सभी ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प

इटावा। के के कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान एवं सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. महेंद्र सिंह के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आयोजित इस अभियान में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: मेडिकल छात्रों ने निकाली नशा मुक्ति जागरुकता रैली

कार्यक्रम की विशेषताएँ

कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सुनील सिंह सेंगर व प्रोफेसर पदमा त्रिपाठी ने कहा कि एक सशक्त, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का आत्म-प्रेरित और पूर्णतः नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

ये भी पढ़ें:हाविद्यालय में नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए अभियान का हुआ शुभारम्भ

यूथ का संकल्प

डॉ. अजीत कुमार दीक्षित ने देश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए देश की ऊर्जावान युवा शक्ति से आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सुजीत कुमार यादव ने सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं को देश को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई, जिसमें सभी ने जीवनभर नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।

जन जागृति रैली

एनसीसी व एनएसएस के स्वंयसेवकों, कैडेट्स व अन्य छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाते हुए पूरे परिसर में जन-जागृति रैली निकाली और हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना समर्थन दर्ज कराया।

इस मौके पर प्रो. ओम कुमारी, प्रो. राजवीर, डॉ. हिमांशु कुमार, डॉ. जी.एस. गुप्ता, डॉ. सुशील वर्मा, डॉ. सुजीत सिं, कौशलेन्द्र यादव, बड़े बाबू मधुसूदन सिंह, अवनीन्द्र मोहन वर्मा, विनय कुमार, आशीष पटेल, बंटू, विक्रांत, और हरिओम मौजूद रहे।

अधिक सामान्य प्रश्न

यह कार्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किया गया?
यह कार्यक्रम के के कॉलेज में आयोजित किया गया।
ये भी पढ़ें:युवा नशे से रहें दूर तभी साकार होगा विकसित भारत के निर्माण का सपना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।