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युवाओं को नशे से दूर रहने को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के परिसर में 'नशा मुक्ति युवा विकसित भारत' कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें लोकगीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक शामिल थे। विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा।

युवाओं को नशे से दूर रहने को किया जागरूक

जौनपुर, संवाददाता। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज परिसर में शनिवार को नशा मुक्ति युवा विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में लोकगीत, नृत्य, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, भाषण, रील्स, कविता और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने नशामुक्ति, स्वस्थ जीवनशैली और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। प्राचार्य डॉ. अब्दुल कादिर खान ने अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिताएं डॉ. अजय विक्रम सिंह और प्राचार्य की देखरेख में हुईं।

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जिला युवा अधिकारी तन्मय मोहन ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। नशे से दूर रहकर खेल, कौशल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने पर युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संचालन सुमित सिंह ने किया। इस मौके पर डॉ. नीलेश कुमार सिंह, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. अमित जायसवाल, डॉ. ममता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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