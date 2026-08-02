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पैदल यात्रा से नशे के विरुद्ध अलख जगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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भरथना में युवा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का लाइव संबोधन हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने पैदल यात्रा के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया। युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

पैदल यात्रा से नशे के विरुद्ध अलख जगाई

भरथना। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित करने के लिए नशा मुक्त युवा, विकसित भारत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ की गई। मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित पैदल यात्रा में सैकड़ों छात्र छात्राओं और युवाओं ने शामिल होकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। मेरा युवा भारत की उपनिदेशक सोनिका चन्द्रा ने इस अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताकर युवाओं से इसमें जुड़ने की अपील की। मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी विजय शंकर प्रसाद व थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

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उन्होने कहा कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। युवा यदि नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे तो समाज और राष्ट्र को नई दिशा मिलेगी। ब्लाक परिसर में आयोजित कार्यक्रम के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरा युवा भारत अभियान से अधिक संख्या में ग्रामीण बच्चों और युवाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दो ग्राम पंचायत सहायिकाओं छवि व अंजलि को सम्मानित किया गया। संचालन एसएवी इंटर कॉलेज के पीटीआई जगदीश चन्द्र गौतम ने किया। युवा स्वयंसेवक भरथना आशीष कुमार व शिवेंद्र सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया। पवन कुमार, नितिन कुशवाह मौजूद रहे।इस दौरान युवाओं को नशे से होने वाले सामाजिक और व्यक्तिगत नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, शिक्षा एवं खेलों से जुड़ने तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया। वॉकथॉन के दौरान दौ सौ छात्रों, युवाओं ने दो किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया।

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