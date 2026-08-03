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पदयात्रा: दिल्ली से तमिलनाडु तक पहुंचाएंगे फिटनेस का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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पूर्वी चंपारण के बीए छात्र अरमानुल्लाह ने स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। उन्होंने 3 जुलाई को यात्रा शुरू की और 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा के दौरान वे लोगों को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

पदयात्रा: दिल्ली से तमिलनाडु तक पहुंचाएंगे फिटनेस का संदेश

जसंवतनगर। पूर्वी चंपारण जिले के उच्चीडीह गांव के रहने वाले बीए प्रथम वर्ष के छात्र अरमानुल्लाह युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पैदल यात्रा पर निकल पड़़े। पिट्ठू बैग व पोस्टर लटकाकर अनोखी पदयात्रा पर निकले हैं। तीन जुलाई को अपने गांव से यात्रा शुरू की थी और अब उनकी पदयात्रा को एक माह पूरा हो चुका है। तहसील के निकट समाजसेवी प्रेम कुमार शाक्य व पीएलवी श्याम तिवारी तथा अन्य लोगों ने पदयात्री अरमानुल्लाह का स्वागत किया। अरमानुल्लाह का लक्ष्य 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बनना है। इसके बाद वह अपनी पदयात्रा को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे।

यात्रा के दौरान वह लोगों को प्रतिदिन पैदल चलने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि रोजाना कुछ दूरी पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है और अनेक बीमारियों से बचाव होता है। अरमानुल्लाह का सपना तमिलनाडु पहुंचकर वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात करना भी है। उनका मानना है कि यदि युवा अपनी दिनचर्या में पैदल चलने की आदत शामिल करें तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। अरमानुल्लाह के पिता दर्जी का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर यह लंबी पदयात्रा शुरू की है। उनकी यह पहल युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनती जा रही है।

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