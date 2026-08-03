डिग्री कालेज में छात्रों को नशा मुक्ति का दिया गया प्रशिक्षण
बीसलपुर में राजकीय डिग्री कालेज में नशा मुक्ति पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। डॉ. पवन त्रिवेदी ने युवाओं को नशे की लत की हानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रभावित करता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी प्रसारित किया गया।
बीसलपुर। राजकीय डिग्री कालेज में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर आयोजित की विचार गोष्ठी में डॉ. पवन त्रिवेदी ने युवाओं को नशे की लत और नशे से होने वाली हानियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कभी-कभी हमें अहसास भी नहीं होता कि हमें जीवन में कब नशे की लत लग गयी। यह नशा अपने साथ-साथ अपने पूरे परिवार और समाज की भी क्षति पहुंचाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर डॉ. जगदंबा कुमार गोंड, कार्यालय अधीक्षक दिनेश कुमार, राजेंद्र कुमार, आकाश, निशा, प्रांजल, शीतल, शिवम, गौतम आदि उपस्थित रहे।
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