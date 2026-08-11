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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त अभियान की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक दो माह का विशेष एचआईवी/एड्स जागरूकता अभियान चलेगा

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त अभियान की तैयारी

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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अभियान की जानकारी

मिशन एड्स सुरक्षा के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक दो माह तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिले के युवाओं को एचआईवी संक्रमण से बचाव, सुरक्षित व्यवहार और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी दी जाएगी। एचआईवी/एड्स नियंत्रण इकाई डीपीएम अरविंद कुमार राय ने बताया कि अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, युवा समूहों एवं अन्य युवाओं के बीच विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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अलग-अलग कार्यक्रम

पोस्टर, पंपलेट, रैली, संवाद कार्यक्रम सहित विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार आईईसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं तक एचआईवी/एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। युवाओं को एचआईवी संक्रमण के कारण, बचाव के उपाय तथा संक्रमण की स्थिति में उपलब्ध जांच, परामर्श और उपचार की सरकारी सुविधा के बारे में भी बताया जाएगा।

समाज में जागरूकता

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान के दौरान युवाओं के बीच एचआईवी जांच एवं परामर्श को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही एचआईवी/एड्स को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों और झिझक को दूर करने के लिए संवाद आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सकारात्मक समाज की दिशा में

संक्रमित लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का संदेश भी दिया जाएगा। युवाओं में एचआईवी संक्रमण से बचाव को लेकर सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलने वाले अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक कर उन्हें सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एचआईवी मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्ति का जांच कर रोग पुष्टि और इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

यह अभियान कब तक चलेगा?
यह अभियान 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा।
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