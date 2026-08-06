नशे से दूर रहने का लिया संकल्प, विद्यार्थियों को दिलाई नशामुक्ति की शपथ
सादाबाद इंटर कॉलेज में नशा न करने की शपथ लेते विद्यार्थी व शिक्षक सादाबाद इंटर कॉलेज में नशा न करने की शपथ लेते विद्यार्थी व शिक्षक सादाबाद। भारत सरक
सादाबाद। भारत सरकार के ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान के तहत बुधवार को सादाबाद इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संजय पाल सिंह ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ परिवार और समाज के लिए भी घातक है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई।
मौके पर प्रधानाचार्य राजेश कुमार सहित रामकैलाश प्रजापति, धर्मवीर सिंह, मु. इमरान, मु. शादाब, राजेश कुमार, कपिल गुप्ता, शिखा शर्मा, प्रदीप कुमार, उमाशंकर यादव, राहुल सिंह राठौर, नाजिया हिना, मु. अखलाक, मु. आरिफ सहित विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे।
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