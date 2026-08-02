नशा मुक्त-विकसित भारत बनाने का युवाओं ने लिया संकल्प
भारत सरकार के 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' के अंतर्गत पटना के शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को नशे के प्रभावों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें नशामुक्ति की शपथ, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल थीं। शिक्षकों और छात्रों ने नशामुक्त जीवन का संकल्प लिया और काउंसलिंग सेल के गठन की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
भारत सरकार के 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' अंतर्गत पटना के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में रविवार को युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत पाटलिपुत्र विवि, बीडी कॉलेज और अनुग्रह नारायण कॉलेज में नशामुक्ति की शपथ और प्रतियोगिता हुई। पीपीयू में डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन और एनएसएस अधिकारी डॉ. सुजीत दूबे ने अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामूहिक शपथ दिलाई। प्रतिभागियों ने किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करने और समाज को नशामुक्ति के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। बीडी कॉलेज में प्राचार्य प्रो. दिवाकर प्रसाद के मार्गदर्शन में पोस्टर निर्माण और भाषण प्रतियोगिता हुई।
मौके पर प्रो. शत्रुघ्न सिंह, डॉ. रवि कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. बिरेन्द्र कुमार मंडल, डॉ. स्वर्णा कुमार, नीतू तिवारी (एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी) और विशाल विजय (समन्वयक) उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने पोस्टरों और विचारों से नशामुक्त समाज का संदेश दिया। एएन कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने वर्चुअल कार्यक्रम में नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की और शीघ्र काउंसलिंग सेल गठित करने की बात कही। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को नशामुक्त जीवन अपनाने की शपथ दिलाई। संचालन डॉ. शिरीन मसरूर और डॉ. नवीन कुमार ने किया।
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