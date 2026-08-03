नशा मुक्त युवा, विकसित भारत” कार्यक्रम का आयोजन

किशनगंज नशा मुक्त युवा, विकसित भारत” कार्यक्रम का आयोजननशा मुक्त युवा, विकसित भारत” कार्यक्रम का आयोजननशा मुक्त युवा, विकसित भारत” कार्यक्रम का आयोजन

किशनगंज, निज संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं माई भारत कार्यक्रम के तत्वावधान में नेहरू कॉलेज बहादुरगंज , किशनगंज में नशा मुक्त युवा, विकसित भारत” अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में किशनगंज के 800 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जुड़कर संबोधन में सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर से जुड़े युवाओं को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे जैसी गंभीर सामाजिक बुराई से दूर रहने तथा देश के प्रत्येक युवा को स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा का उपयोग विकसित भारत के निर्माण में होना चाहिए।

प्रधानमंत्री का सन्देश प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने मित्रों, परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने तथा एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

कार्यक्रम की सफलता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं में विशेष उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ। इस अवसर ल प्रधानाचार्य जमीरुल आलम तथा जिला युवा अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने उपस्थित सभी युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और युवाओं से नशे से स्वयं दूर रहने तथा अपने आसपास के लोगों को भी नशे के विरुद्ध जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में माई भारत के कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग एवं सक्रिय भूमिका रही। सभी के सामूहिक प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी युवाओं ने “नशा मुक्त युवा झ्र विकसित भारत” के संकल्प को मजबूत करने तथा देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।