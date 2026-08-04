महिला महाविद्यालय में चला नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान

बनमनखी, संवाद सूत्र। आनंदी जानकी महिला महाविद्यालय, बनमनखी में सोमवार को प्रभारी प्राचार्य प्रो. महेंद्र राय की अध्यक्षता में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य प्रो. महेंद्र राय ने कहा कि आज के समय में युवाओं के बीच विभिन्न प्रकार के नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है जो समाज और देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के साथ-साथ परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

इससे बचाव के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाना होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. प्रेम किशोर कुमार ने छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है और उसके भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी अर्पणा कुमारी सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। मौके पर प्रो. नीतू कुमारी, प्रधान सहायक सुबोध कुमार साह, अजय कुमार मंडल, सुजीत कुमार, सुबोध कुमार सहनी, ललन यादव, दिलीप यादव, ललिता कुमारी समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।