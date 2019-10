ऐसे छुपाकर लाया था 1.3 किलो सोना, ट्विटर पर लोग उड़ा रहे मजाक

एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों को चकमा देने के लिए हर रोज तस्करों के नए-नए आइडिया देखने को मिलते हैं। लेकिन कोच्चि स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को तस्करी का एक नया आइडिया देखने को मिला है। जहां शख्स सीमा शुल्क अधिकारियों से बचने के लिए 1.13 किलों सोना अपने बालों के ऊपर विग की मदद से छुपाया था।

सोने की तस्करी करने वाले युवक की तस्वीर भी सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक ने अपने विग में सोने को छुपा रखा था ताकि किसी अधिकारी को पता न चले और वो उनको चकमा दे सके। युवक की पहचान मलप्पुरम के रहने वाले नौशाद के रूप में हुई है।

यह युवक कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) में कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट के वेब पर उतरा था। लेकिन अधिकारियों को उसके बाल के स्टाइल को देखकर शक हुआ जिसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली। तलाशी के बाद पता चला कि उसने अपने विग में सोना छुपा रखा है। सोना उसने सिर के मुडे हुए हिस्से पर रखा था और बाल से ही विग को छुपा रखा था।

यह घटना बुधवार की है जब युवक यूएई शारजाह से कोच्चि पहुंचा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवक एक करियर के रूप में काम कर रहा था और एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। तस्कर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं।

This is ultimate. Noushad from Kerala, Malappuram Dist caught at Kochi Int'l Airport while smuggling 1.5 kg Gold from Sharjah, Dubai.

He pasted the gold on his head and put a wig over it to cover the same. Lesson: You are never too smart for the law. pic.twitter.com/c1Q27v8yS5