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फांसी के फंदे से लटका युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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कोतवाली हापुड़ के मोहल्ला केशव नगर में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें घरेलू कलह शामिल होने का संदेह है।

फांसी के फंदे से लटका युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

कोतवाली हापुड़ क्षेत्र के मोहल्ला केशव नगर में एक युवक संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे से पंखे से लटक गया। आनन फानन में युवक को गंभीर हालत में नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां युवक का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या के प्रयास का मामला है। जानकारी के अनुसार मूलरूप से जनपद लखीमपुर खीरी निवासी धीरज शर्मा यहां कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला केशव नगर में परिवार के साथ रहता है। वह एक फास्ट फुड की दुकान पर काम करता है।

बताया गया कि गुरुवार की शाम को घरेलू कलह के चलते उसने पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजन ने उसे लटका देखा तो अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और युवक को गंभीर हालत में गढ़ रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां चिकित्सक उसका उपचार चल रहा है।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह का मामला सामने आया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख मामले की जांच की जा रही है।

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