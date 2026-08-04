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मोबाइल छीनकर भागे युवकों में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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कुंडा में एक युवक जो बाइक से जा रहा था, उसे चार युवकों ने ओवरटेक कर मोबाइल छीन लिया। युवक के शोर मचाने पर दो आरोपी गिर पड़े और ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

मोबाइल छीनकर भागे युवकों में दो गिरफ्तार
मोबाइल छीनकर भागे युवकों में दो गिरफ्तार

कुंडा, संवाददाता। बाइक से जा रहे युवक को दो बाइक सवार चार युवकों ने ओवरटेक कर मोबाइल छीन लिया। शोर मचाने पर एक की बाइक फिसल गई तो दो युवक गिर पड़े, जबकि दूसरी बाइक से रहे दो युवक भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो के खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जबकि फरार युवकों की तलाश कर रही है। बिहार के भभुवा कैमूर जनपद के थाना चांद इलाके के नौबॉट गांव निवासी विकास पासवान तीन अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे लालगोपालगंज प्रयागराज से बाइक से कुंडा जा रहा था। जैसे ही वह प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर बछरौली पुलिया के पास पहुंचा।

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दो बाइक से चार युवकों ने उसका पीछा करते हुए ओवरटेक कर रोक लिया। उसे मारा पीटा और उसका मोबाइल छीन कर भागने लगे। उसने शोर मचाया तो हड़बड़ाहट मे एक युवक की बाइक फिसलने से गिरा तो दौड़े ग्रामीणों ने दोनों को दबोच लिया, जबकि दूसरे बाइक सवार लोग भाग निकले। सूचना पर 112 पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले आई। पूछताछ में दोनों ने भागने वाले युवकों का नाम और पता बताया। पीड़ित विकास पासवान की तहरीर पर पुलिस ने अनिल सरोज, दीपू गौतम निवासी पलयें नवाबगंज, लाटू उर्फ अंशू, सुधाकर सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मौके से पकड़े गए अनिल सरोज, दीपू गौतम निवासी पलयें प्रयागराज के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और बाइक बरामद कर सीज किया। दोनों के खिलाफ विधिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा। इंस्पेक्टर सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि पकड़े गए युवकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा गया, फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

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