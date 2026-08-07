पुरानी चुनावी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहां क्षेत्र के भैरमपुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने
निगोहां (लखनऊ), संवाददाता। निगोहां क्षेत्र के भैरमपुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैरमपुर मजरा मीरकनगर निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 4 अगस्त की शाम करीब साढ़े सात बजे वह भैरमपुर पुलिया के पास स्थित एक दुकान पर सामान लेने गया था। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही खुशीराम, अकुल, मिंटू और रमेश ने उसे घेर लिया।
पीड़ित के मुताबिक चारों आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही निगोहां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि पुरानी रंजिश की असल वजह और घटना की पूरी परिस्थितियां सामने आ सकें।
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