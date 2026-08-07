Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुरानी चुनावी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहां क्षेत्र के भैरमपुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने

पुरानी चुनावी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुरानी चुनावी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

निगोहां (लखनऊ), संवाददाता। निगोहां क्षेत्र के भैरमपुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैरमपुर मजरा मीरकनगर निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 4 अगस्त की शाम करीब साढ़े सात बजे वह भैरमपुर पुलिया के पास स्थित एक दुकान पर सामान लेने गया था। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही खुशीराम, अकुल, मिंटू और रमेश ने उसे घेर लिया।

पीड़ित के मुताबिक चारों आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही निगोहां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि पुरानी रंजिश की असल वजह और घटना की पूरी परिस्थितियां सामने आ सकें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।