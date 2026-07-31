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राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को चयन कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को चयन कल राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को चयन कल राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को चयन कल

राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को चयन कल

ज्ञानपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रयागराज में होने वाली यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन दो अगस्त को काशी नरेश विश्वविद्यालय मैदान में होगा। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव कैलाश नाथ पाल ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल दो अगस्त को सुबह सात बजे हास्टल मैदान में होगा। इस ट्रायल में चयनित होने वाले खिलाड़ी सात-आठ अगस्त तक होने वाली ट्रायल में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ी का एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा जारी यू आडी होना जरूरी है। इस प्रतियोगिता में 16 से 18 वर्ष तक के ही खिलाड़ी प्रतिभाग कर पाएंगे। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर छात्रावास खेल मैदान में पहुंचना होगा।

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