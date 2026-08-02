युवक की पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज
रामनगर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणियां की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के इटाये बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक से मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने एससी और एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुंदरपुर पड़राव गांव निवासी गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजकुमार गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई की शाम करीब छह बजे उनका पुत्र अभिषेक गौतम इटाये बाजार दवा लेने गया था। आरोप है कि वहां हुसैनपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र पटेल पुत्र विजय पटेल और सुशील पटेल पुत्र हरिश्चंद्र पटेल ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे रोक लिया और मारपीट कर घायल कर दिया।
आरोप है कि मारपीट के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने एससी और एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष नेवढ़िया निखिलेश तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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