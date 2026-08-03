मारपीट कर 25 हजार रुपए छीने, प्राथमिकी दर्ज
रतनी के परसबिगहा थाना क्षेत्र में 25,000 रुपए छीनने के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल युवक रविकांत कुमार ने बताया कि वह दूध बेचकर लौट रहा था, तभी चार लोगों ने उसे रोका, गाली-गलौज की और हमला किया। बीच में उसका लॉकेट भी छीन लिया गया।
रतनी, निज संवाददाता । परसबिगहा थाना क्षेत्र के बभना शकूराबाद मुख्य मार्ग स्थित सिकरिया काली मंदिर के समीप एक युवक के साथ मारपीट कर 25000 रुपए छीन लिये। इस सिलसिले में घायल युवक सह गोनवां गांव निवासी रविकांत कुमार ने गांव के ही रोशन कुमार, उपेंद्र यादव सहित चार लोगों के विरुद्ध गाली-गलौज व मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया है कि जहानाबाद से दूध बेचकर अपने गांव गोनवां लौट रहा था। इस क्रम में सिकरिया काली मंदिर के समीप जैसे ही पहुंचा कि शकूराबाद की तरफ से दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार लोग आए और मेरे मोटरसाइकिल में अपनी गाड़ी को सटा दिए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे।
हालांकि मारपीट के दौरान गले से बजरंगबली का लॉकेट व पॉकेट से 25 हजार रूपये भी छीन लिए जाने का आरोप लगाया है।
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