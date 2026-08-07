24.74 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार
पिथौरागढ़ नगर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक युवक को स्मैक के साथ पकड़ा। शुक्रवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज शनि मंदिर क्षेत
संतोष, पिथौरागढ़। नगर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक युवक को स्मैक के साथ पकड़ा। शुक्रवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज शनि मंदिर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 29 वर्षीय दीपक जोशी उर्फ दीपू चाउमीन निवासी पाण्डेगांव के पास से 24.74 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि आरोपी छोटी-छोटी बिट बनाकर युवाओं को स्मैक बेचता था। पुलिस टीम ने उसके पास से 3400 रुपये भी बरामद किए हैं।
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