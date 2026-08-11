Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

--फोटो:- 15purn32-गिरफ्तार आरोपी की जानकारी देते सदर वन एसडीपीओ पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक युवक को पु

बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक गिरफ्तार

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना के बीरपुर निवासी कृष्ण नंदन रजक के रूप में हुई है।

लॉटरी की बरामदगी

सदर वन एसडीपीओ अभिनव पराशर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुलाबबाग टीओपी पुलिस की ओर से गुलाबबाग में देर रात वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान बंगाल की ओर से आते एक चार चक्का वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। इसमें से करीब 10 हजार 709 पीस लॉटरी बरामद की गई। लॉटरी बंगाल की पाई गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बंगाल से लॉटरी लाकर पूर्णिया में खुदरा के रूप में बेचता है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल को जब्त कर इसके लिंकेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पूर्व में जेल गए लॉटरी के धंधेबाजों से भी आरोपी के कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है।

क्यूआरटी की सराहना

-क्यूआरटी की सराहना:--

-शहर में विशेष गश्ती के लिए गठित क्विक रिस्पोंस टीम (बाइकर्स टीम) के कार्यों की सदर वन एसडीपीओ ने सराहना की। उन्होंने बताया कि विगत एक सप्ताह के भीतर क्यूआरटी ने मरंगा थाना क्षेत्र में छिनतई के तीन मामले का खुलासा किया है। इसमें पूर्व में मोबाइल छिनतई के दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जबकि सोमवार को छिनतई के मोबाइल के साथ एक एवं छिनतई के चेन के साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने किस युवक को गिरफ्तार किया है?
पुलिस ने कृष्ण नंदन रजक को गिरफ्तार किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lottery Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।