बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक गिरफ्तार

--फोटो:- 15purn32-गिरफ्तार आरोपी की जानकारी देते सदर वन एसडीपीओ पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक युवक को पु

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बंगाल से लाई जा रही लॉटरी की खेप के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना के बीरपुर निवासी कृष्ण नंदन रजक के रूप में हुई है।

लॉटरी की बरामदगी सदर वन एसडीपीओ अभिनव पराशर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुलाबबाग टीओपी पुलिस की ओर से गुलाबबाग में देर रात वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान बंगाल की ओर से आते एक चार चक्का वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। इसमें से करीब 10 हजार 709 पीस लॉटरी बरामद की गई। लॉटरी बंगाल की पाई गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बंगाल से लॉटरी लाकर पूर्णिया में खुदरा के रूप में बेचता है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल को जब्त कर इसके लिंकेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पूर्व में जेल गए लॉटरी के धंधेबाजों से भी आरोपी के कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है।

क्यूआरटी की सराहना -क्यूआरटी की सराहना:--

-शहर में विशेष गश्ती के लिए गठित क्विक रिस्पोंस टीम (बाइकर्स टीम) के कार्यों की सदर वन एसडीपीओ ने सराहना की। उन्होंने बताया कि विगत एक सप्ताह के भीतर क्यूआरटी ने मरंगा थाना क्षेत्र में छिनतई के तीन मामले का खुलासा किया है। इसमें पूर्व में मोबाइल छिनतई के दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जबकि सोमवार को छिनतई के मोबाइल के साथ एक एवं छिनतई के चेन के साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।