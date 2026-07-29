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दुमका पटना एक्सप्रेस में विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर में रेल पुलिस ने दुमका पटना एक्सप्रेस में सोनू कुमार को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। युवक के पास से तीन बोतल शराब बरामद हुईं। आरोपी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। इस जांच अभियान के दौरान रेलवे पुलिस सतर्क थी।

दुमका पटना एक्सप्रेस में विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। रेल पुलिस की सतर्कता के चलते गाड़ी संख्या 13333 दुमका पटना एक्सप्रेस में जांच के दौरान एक युवक को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब के आधार पर आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान बांका जिला के मजलिसपुर थाना क्षेत्र सह वर्तमान मुंगेर जिला के नयारामनगर थाना क्षेत्र के मिल्कीचक निवासी विष्णू यादव का पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। इस बावत रेल थाना जमालपुर की प्रभारी एसएचओ अर्चना कुमारी ने बताया कि भागलपुर एस्कॉर्ट पार्टी के पीएसआई प्रियांशु कुमार, कंचन कुमारी एवं राजेश कुमार पासवान द्वारा बरियारपुर स्टेशन के समीप दुमका पटना एक्सप्रेस में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था।इसी

दौरान एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की (750 एमएल) की तीन बोतले बरामद हुईं। शराब बरामद होने के बाद एस्कॉर्ट पार्टी ने युवक को तत्काल हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की और उसे आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए जमालपुर जीआरपी के हवाले कर दिया। गौतरलब है कि विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेल पुलिस हाई अलर्ट है। संदिग्ध यात्रियों की तलाशी व पूछताछ जारी है। इस दौरान बीते एक सप्ताह में जीआरपी और आरपीएफ ने आधा दर्जन मामले दर्ज कर कार्रवाई की है।

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