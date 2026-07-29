दुमका पटना एक्सप्रेस में विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। रेल पुलिस की सतर्कता के चलते गाड़ी संख्या 13333 दुमका पटना एक्सप्रेस में जांच के दौरान एक युवक को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब के आधार पर आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान बांका जिला के मजलिसपुर थाना क्षेत्र सह वर्तमान मुंगेर जिला के नयारामनगर थाना क्षेत्र के मिल्कीचक निवासी विष्णू यादव का पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। इस बावत रेल थाना जमालपुर की प्रभारी एसएचओ अर्चना कुमारी ने बताया कि भागलपुर एस्कॉर्ट पार्टी के पीएसआई प्रियांशु कुमार, कंचन कुमारी एवं राजेश कुमार पासवान द्वारा बरियारपुर स्टेशन के समीप दुमका पटना एक्सप्रेस में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था।इसी