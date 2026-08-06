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अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, देसी कट्टा व गोली बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान में आंदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार के साथ विशाल कुमार राम नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास एक देसी कट्टा, दो गोली और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, देसी कट्टा व गोली बरामद

सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले के आंदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक स्थानीय थाना क्षेत्र के खेड़ाय हाता टोला निवासी मनोज राम का पुत्र विशाल कुमार राम है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, दो गोली व एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। इस संबंध में आंदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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