शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, गिरफ्तार

कल्याणपुर। पनकी में किशोरी को शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पनकी निवासी किशोरी की कुछ दिनों पहले कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी पवन उर्फ रमन अग्निहोत्री से पहचान हुई थी। इसी बीच आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने जब शादी का दवाब डाला तो आरोपित टालमटोल करने लगा। कुछ दिनों बाद आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया। जिसपर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपित पवन को पनकी के इस्पात नगर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।