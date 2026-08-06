सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए खुदकुशी का झूठा वीडियो, युवक का शांति भंग में चालान
शाहबाद। दीपेश पुत्र रामेश्वर ने मच्छर मारने का लोशन पीकर जान देने की एक्टिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और
सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए खुदकुशी का झूठा वीडियो बनाकर पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। कोतवाली क्षेत्र के टांडा गांव निवासी दीपेश पुत्र रामेश्वर ने मच्छर मारने का लोशन पीकर जान देने की एक्टिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और जांच में वीडियो को केवल व्यूज बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया पाया। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर न्यायालय में पेश कर दिया।
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