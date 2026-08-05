मुख्यमंत्री की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला गिरफ्तार
कैम्पियरगंज के पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपादित कर आपत्तिजनक रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में करन नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की।
कैम्पियरगंज,हिंदुस्तान संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से संपादित कर आपत्तिजनक रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में कैंपियरगंज पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कैंपियरगंज क्षेत्र के कहरौली निवासी करन के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार शिकायत मिली थी कि मुख्यमंत्री की तस्वीर को एआई तकनीक से एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से साझा किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर माध्यम से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल गतिविधियों की जांच की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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