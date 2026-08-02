हिंदू पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति की शपथ, युवाओं को किया जागरूक
हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डॉ. अभिषेक तिवारी ने छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी छात्रों के लिए लाइव प्रसारित किया गया, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई।
जमानियां, हिन्दुस्तान संवाद। हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अभिषेक तिवारी ने शिक्षकगण, छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने तथा समाज को जागरूक करने की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्ति अभियान से संबंधित संदेश लाइव प्रसारित किया गया, जिसे छात्रों ने उत्साहपूर्वक सुना। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. श्रीनिवास सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
वरिष्ठ आचार्य प्रो. अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री, आईक्यूएसी प्रभारी प्रो. अरुण कुमार, डॉ. सुनील कुमार चौधरी एवं डॉ. अमित कुमार ने भी नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
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