नशा मुक्त भारत अभियान से लाइव जुड़े चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थी
बोकारो के चिन्मय विद्यालय में रविवार को नशा मुक्त युवा अभियान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 375 विद्यार्थियों व शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का साक्षात्कार किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।
बोकारो प्रतिनिधि। चिन्मय विद्यालय, बोकारो में रविवार को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यालय के 375 से अधिक विद्यार्थी व शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन से जुड़े। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना व स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में सचिव महेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष आर. एन. मलिक, प्राचार्य सूरज शर्मा, वरीय उप-प्राचार्य नरेंद्र कुमार व उप-प्राचार्य डॉ रोशन शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन एनआईसी, बोकारो की ओर से किया गया। कक्षा 12 की छात्रा राशि के संचालन में विद्यार्थियों ने प्रेरक भाषण, स्लैम पोएट्री व मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।
सभी अतिथियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत व विकसित भारत की रीढ़ युवा हैं। नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को भी तोड़ देता है। उन्होंने युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने व इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। विद्यालय में पूर्व से ही प्रभात फेरी, वाद-विवाद, शपथ ग्रहण व अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संयोजन सुब्रता गुप्ता व स्टूडेंट काउंसिल ने किया।
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