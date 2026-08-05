नुक्कड़ नाटक, नृत्य एवं लोकगीत प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

नशा मुक्ति युवा एवं विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ में जिला स्तरीय पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, नृत्य एवं लोकगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रत्यूष युवा विकास परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वस्थ, सकारात्मक एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना रहा। जनपद के लगभग 15 महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से नशा मुक्ति का सशक्त संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया।

एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ की लगभग 19 छात्राओं ने प्राध्यापिका विनिता पारस, साधना और डॉ. उपासना शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। संगीत की छात्रा कु.भूमिका, कु.भूमि, कु.आकांक्षा, कु.ॠतु और कु. सुनैना ने अत्यंत प्रभावशाली एवं भावपूर्ण प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने पर आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हापुड़ की छात्राओं ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। महाविद्यालय लौटने पर प्राचार्या प्रो.साधना तोमर ने विजेता छात्राओं एवं संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉ. उपासना शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती हैं।