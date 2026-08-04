नशामुक्त समाज के निर्माण को हर हाल में आगे आएं युवा

नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने और उनकी रचनात्मकता को मंच प्रदान करने के लिए था। प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और समाज में नशामुक्ति का संकल्प लिया।

नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत सोमवार को शहर के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल में युवाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था।

प्रतियोगिताओं का आयोजन कार्यक्रम के दौरान संगीत, कविता, गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, भाषण, वाद विवाद व स्लोगन प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से होने वाले सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए नशामुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी अपूर्व आदित्य ने की। उऩ्होंने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। नशे की लत से युवाओं का जीवन कठिन हो जाता है। लिहाजा उन्हें हर हाल में नशा से मुक्त रहना होगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा, ताकि उनका भविष्य संवर सके।

प्रतिभागियों के प्रदर्शन कविता वाचन प्रतियोगिता में बंटी कुमारी विजेता व पूनम कुमारी उपविजेता, संगीत प्रतियोगिता में अंजली भारती विजेता व खुशी प्रिया उपविजेता, भाषण में कृपा तुलसी विजेता व श्रेया कुमारी उपविजेता, पेंटिंग में विजेता कीर्ति कुमारी, उपविजेता प्रिया भारती वहीं तृतीय स्थान लक्ष्मी कुमारी ने प्राप्त किया। स्लोगन में कृपा तुलसी विजेता उपविजेता खुशी प्रिया रही। जबकि तृतीय स्थान मनसा परवीन को प्राप्त हुआ । वाद विवाद प्रतियोगिता में उमा कुमारी विजेता व अनन्या कुमारी उपविजेता तथा शिवम प्रसाद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया,नाटक प्रतियोगिता में प्रशांत कुमार विजेता बने। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता प्रतिभागियों का चयन पटना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नशामुक्त युवा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किया गया। इससे युवाओं को जिला स्तर से आगे राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

नशामुक्ति का संकल्प समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प कार्यक्रम के दौरान उपस्थित युवाओं ने नशे से दूर रहने तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देकर ही स्वस्थ, सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर उन्हें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का भी अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल शाहा माय भारत के कार्यालय सहायक मनीष कुमार गिरि, स्काउट गाइड के संतु कुमार गाइड कैप्टन ममता रानी, स्काउट प्रशिक्षक विकास कुमार, मनीष कुमार आदि मौजूद थे। (नवादा से शशि भूषण पाठक)