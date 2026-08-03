युवा आजसू के ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। युवा आजसू का दो दिवसीय अधिवेशन 7-8 अगस्त को जमशेदपुर में होगा। बैठक में पार्टी के सदस्यों ने अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में संगठन के विस्तार, भावी रणनीति और शहीद निर्मल महतो के श्रद्धांजलि सभा पर चर्चा होगी।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। युवा आजसू दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन 7-8 अगस्त को जमशेदपुर में होगा। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर सोमवार को हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में युवा आजसू के प्रदेश संयोजकों और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने की। युवा आजसू के ऑनलाइन सदस्यता एवं पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया गया। बैठक में पार्टी सुप्रीमा ने अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अधिवेशन संगठन को नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और नई दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को प्रतिनिधि सम्मेलन में संगठनात्मक विस्तार, भावी रणनीति एवं विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
8 अगस्त को झारखंड आंदोलन के अमर सेनानी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा होगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों की घोषणा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय महासचिव डॉ लंबोदर महतो, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, दीपक महतो, संजय महतो उपस्थित थे।
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