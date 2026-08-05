जमशेदपुर युवा आजसू महाधिवेशन की सफलता को लेकर रामगढ़ में संगठनात्मक बैठक, तैयारियों पर बनी रणनीति

रामगढ़, निज प्रतिनिधि। 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय युवा आजसू महाधिवेशन की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को आजसू पार्टी जिला कार्यालय, रामगढ़ में आजसू छात्र संघ और युवा आजसू की संयुक्त संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा आजसू के जिला प्रभारी पियूष चौधरी ने की। बैठक में महाधिवेशन की तैयारियों, संगठनात्मक दायित्वों, राजनीतिक, सामाजिक जनसंपर्क अभियान, युवा सहभागिता, जनजागरण, कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही छात्र हित, युवाओं के नेतृत्व, सामाजिक सरोकार, क्षेत्र के समग्र विकास और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी रणनीति तैयार की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी पियूष चौधरी ने रामगढ़ जिला के आजसू छात्र संघ और युवा आजसू के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से 7- 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित महाधिवेशन में समय पर पहुंचकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन की एकजुटता का परिचय देते हुए महाधिवेशन को ऐतिहासिक, अनुशासित और जनभागीदारी से परिपूर्ण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक में संगठित युवा - सशक्त छात्र - समृद्ध झारखंड के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा सहित राजेश महतो, देवा महतो, ऋतुराज, रोहित सोनी, नीतीश निराला, हर्ष चौधरी, अरविंद महतो, बिशु रजवार, शिवम मिश्रा, मनोज, शिवम, अजय, अनिल, अरुण, लालू, नितीश, राज, धीरज, राजगिरी, मंजीत, सतीश, आनंद, सुनल, करीना, बिशेश्वर, अजय समेत बड़ी संख्या में छात्र संघ और युवा आजसू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।