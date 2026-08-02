नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत दिलाई गई शपथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत मिर्जापुर में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल हुए और नशा मुक्त भारत की शपथ ली। अगले दो वर्षों तक हर रविवार को सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
मिर्जापुर,संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के अंतर्गत रविवार को नगर के शुक्लहा स्थित प्रभु उपहार भवन में ब्रह्माकुमारीज के तत्वावधान में बिंदु दीदी के निर्देशन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव वर्चुअल वेबकास्ट प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न आयु वर्ग के 200 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य देशभर के आध्यात्मिक, सामाजित एवं युवा संगठनों,शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाकर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के विरुद्ध सामूहिक प्रयास करना है।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। शपथ समारोह जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश एवं माई भारत जिला युवा अधिकारी प्रतीक साहू ने दिलाई। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ब्रह्माकुमारीज एवं माई भारत की ओर से अगले दो वर्षों तक प्रत्येक रविवार को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्माकुमारीज की ओर से 6 से 20 अगस्त तक 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान चलाया जा रहा है।
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