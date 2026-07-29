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आरएस मोर कॉलेज में नशा मुक्त युवा - विकसित भारत विषय पर कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आरएस मोर कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत' विषय पर प्रतियोगिताएं हुईं। प्राचार्य डॉ. प्रवीण सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने और जागरूकता फैलाने की अपील की। कार्यक्रम में पेंटिंग, स्लोगन लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों ने विभिन्न पुरस्कार जीते।

आरएस मोर कॉलेज में नशा मुक्त युवा - विकसित भारत विषय पर कार्यक्रम
आरएस मोर कॉलेज में नशा मुक्त युवा - विकसित भारत विषय पर कार्यक्रम

आरएस मोर कॉलेज में बुधवार को "नशा मुक्त युवा - विकसित भारत" विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं का आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के समन्वयक डॉ. रत्ना कुमार एवं प्रो. तरुण कांति खलखो के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ​इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. प्रवीण सिंह ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य हैं और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं नशा मुक्त होना अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं को नशे से दूर रखें और समाज में इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। ​

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प्रतियोगिताओं का आयोजन

कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच पेंटिंग, स्लोगन लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ​पेंटिंग प्रतियोगिता में जूलॉजी विभाग की नेहा कुमारी प्रथम और अंग्रेजी विभाग की नेहा कुमारी ने द्वितीय रहीं। ​स्लोगन प्रतियोगिता में राजनीति विज्ञान विभाग की नुपूर पाल को प्रथम और जूलॉजी विभाग की नीतू कुमारी को द्वितीय स्थान मिला। ​एकल नृत्य प्रतियोगिता में अंग्रेजी विभाग की श्रीति कुमारी को शानदार प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत किया गया। सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम की उपस्थिति

कार्यक्रम में प्रो. स्नेहलता तिर्की, प्रो. अंजू कुमारी, डॉ. अजीत कुमार वर्णवाल, डॉ. रवि रंजन एवं डॉ. त्रिवेणी महतो मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम का विषय क्या था?
'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत'

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