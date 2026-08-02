नशे के खिलाफ युवाओं को दिलाया संकल्प
जनता में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कृषि महाविद्यालय जमुनाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता विनीत सिंह भदौरिया ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। डॉ. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं का स्वस्थ रहना राष्ट्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
गोला गोकर्णनाथ। कृषि महाविद्यालय जमुनाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में रविवार को नशा मुक्त युवा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ अनुशासित व नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। मुख्य वक्ता विनीत सिंह भदौरिया ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नशे के शारीरिक मानसिक सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। महाविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनका स्वस्थ एवं नशामुक्त होना देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. अरुण कुमार ने किया। अंत में डॉ. आनंद कुमार पांडेय ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. सतेन्द्र कुमार, डॉ. हिमांशु मिश्रा, डॉ. रणधीर, डॉ. संदीप सहित महाविद्यालय के शिक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
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