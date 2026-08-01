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युवाओं में बढ़ती नशाखोरी राष्ट्र की मानव सम्पदा का क्षरण: डॉ. मंजू सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। डॉ. मंजू सिंह ने नशाखोरी को मानव सम्पदा के लिए खतरा बताया। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि नशे से बाहर निकलना कठिन है। एनएसएस के प्रो. सत्यपाल सिंह ने पियर ग्रुप प्रेशर की चिंता जताई, जबकि विद्यार्थियों को सजग रहने की सलाह दी।

युवाओं में बढ़ती नशाखोरी राष्ट्र की मानव सम्पदा का क्षरण: डॉ. मंजू सिंह

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत 2047 का आधार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा की विशेष कार्याधिकारी डॉ. मंजू सिंह ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी राष्ट्र की अमूल्य मानव सम्पदा का क्षरण कर रही है। नशाखोरी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई तथा समाज में जनजागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि नशे की राह पर जाना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता है।

एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक प्रो. सत्यपाल सिंह ने पियर ग्रुप प्रेशर (साथियों के दबाव) को युवाओं में नशे की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण बताते हुए विद्यार्थियों को सजग रहने और सही संगति चुनने की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालनकार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्रीप्रकाश सिंह ने किया। प्रो. श्रीवर्धन पाठक, प्रो. अनुभूति दूबे, डॉ. कुशल मिश्र, डॉ. स्मृति मल्ल, डॉ. सुमन कन्नौजिया, डॉ. सुशील सिंह, डॉ. दीपक सिंह, डॉ. पवन कुमार, डॉ. वंदना अहिरवार, डॉ. तलहा अंसारी एवं डॉ. नुपुर सिंह, बलेन्दर यादव, विनीत सिंह एवं राजेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे।

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