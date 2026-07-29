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शिवम को रेड रन-2026 में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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जिला कैमूर के युवा समाजसेवी शिवम कुमार को बिहार रेड रन-2026 में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने 19 जिलों में एचआईवी-एड्स, सुरक्षित रक्तदान और यौन संचारित संक्रमणों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

शिवम को रेड रन-2026 में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान

राज्य के कई जिलों में जागरूकता अभियान के संचालन करने पर मिला परस्कार एड्स जागरूकता, सुरक्षित जीवनशैली और भेदभाव खत्म करने का दिया संदेश (पेज चार) भभुआ, नगर संवाददाता। कैमूर जिले के युवा समाजसेवी एवं रिसोर्स पर्सन शिवम कुमार को राज्य स्तरीय बिहार रेड रन-2026 में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह

पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक सुमित कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने उन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। शिवम को जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित पांच किमी. रेड रन का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को एचआईवी-एड्स, सुरक्षित रक्तदान और यौन संचारित संक्रमणों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में राज्य के सभी 38 जिलों से करीब 250 छात्र-छात्राओं, नोडल पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। करीब 700 युवाओं एवं आमजन ने वॉकाथॉन में शामिल होकर जागरूकता का संदेश दिया।

जागरूकता का संदेश

19 जिलों में पहुंचाया जागरूकता का संदेश शिवम कुमार ने रिसोर्स पर्सन के रूप में सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका समेत 19 जिलों में जिला स्तरीय बिहार रेड रन-2026 के सफल संचालन एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवनशैली के प्रति किया जागरूक इस दौरान शिवम ने हजारों युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन को एचआईवी-एड्स से बचाव, समय पर जांच, सुरक्षित व्यवहार, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के प्रति जागरूक किया। रेड रन के माध्यम से उन्होंने युवाओं को स्वास्थ्य, फिटनेस और जनजागरूकता से जोड़ने का भी प्रयास किया। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 11 कैप्शन- पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बिहार रेड रन-2026 समारोह में कैमूर के युवा समाजसेवी शिवम को मेडल पहनाकर सम्मानित करते अतिथि।

सामान्य प्रश्न

शिवम कुमार को किस आयोजन में सम्मानित किया गया?
शिवम कुमार को राज्य स्तरीय बिहार रेड रन-2026 में सम्मानित किया गया।

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