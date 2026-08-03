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क्विज प्रतियोगिता में कैम्ब्रिज स्कूल का दबदबा, जिले में प्रथम स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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उल्लास नगर के कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने जिलास्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। कक्षा आठ के संभव जायसवाल और कक्षा नौ के राघव कुमार उपाध्याय ने ये उपलब्धि प्राप्त की। अब ये दोनों विद्यार्थी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

क्विज प्रतियोगिता में कैम्ब्रिज स्कूल का दबदबा, जिले में प्रथम स्थान

युवा के लिए -------- उल्लास नगर के कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने हासिल की सफलता अब राज्य स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व फोटो संख्या- 06, कैप्सन- सोमवार को कैंब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतियोगिता में सफल होने के बाद प्रमाणपत्र के साथ छात्र-छात्राएं। बक्सर, निज प्रतिनिधि। नगर के कथकौली स्थित कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दो विद्यार्थियों ने बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना की तरफ से आयोजित जिलास्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है।

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प्रतियोगिता का आयोजन

इस उपलब्धि के साथ विद्यालय ने जिले में अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है। नेहरू विद्यालय बक्सर में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के कक्षा आठ के छात्र संभव जायसवाल व कक्षा नौ के छात्र राघव कुमार उपाध्याय ने विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों छात्रों को मेडल, प्रशस्ति-पत्र एवं पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब दोनों विद्यार्थी पटना में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में बक्सर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विद्यालय का समर्थन

विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि दोनों छात्र राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले व विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इस उपलब्धि पर विद्यालय के निदेशक डॉ. मोहन चौबे, कार्यकारी प्राचार्य बी.एस. राव, प्राचार्य मिथिलेश कुमार चौबे सहित सभी शिक्षकों ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन व अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों छात्रों की यह उपलब्धि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

प्रश्न और उत्तर

कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने किस प्रतियोगिता में सफलता हासिल की?
कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने जिलास्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में सफलता हासिल की।
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