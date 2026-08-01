युवाचार्य वर्धापना समारोह का हुआ आयोजन
युवाचार्य वर्धापना समारोह का हुआ आयोजन युवाचार्य वर्धापना समारोह का हुआ आयोजन युवाचार्य वर्धापना समारोह का हुआ आयोजन युवाचार्य वर्धापना समारोह का हुआ
कटिहार। निज संवाददाता जैन भवन में चातुर्मास के दौरान मुनि प्रशांत कुमार और कुमुद कुमार के सानिध्य में युवाचार्य वर्धापना समारोह का आयोजन किया गया। मुनि प्रशांत ने अपने संबोधन में कहा कि कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को खोजना है, कलाकार प्रतिमा के निर्माण के लिए पत्थर को खोजता है।उसी तरह गुरु शिष्य की खोज में रहते हैं ताकि उन्हें उत्तराधिकार दे सकें। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी अपनी दृष्टि से उपयुक्त का निर्माण करके उसे संघ के भाल पर प्रतिष्ठित कर दिया। युवाचार्य मनोनयन आचार्य का एक अधिकार होता है। इसके लिए किसी की सलाह लेने परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती।
स्व निर्णय से कार्य किया जाता है।पात्र का योग्य होना बहुत आवश्यक है। युवाचार्य महावीर कुमार प्रारंभ से ही आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की भी विशेष कृपा प्राप्त की है। गुरु की पारखी नजर ने परख कर धर्मसंघ को अनमोल रत्न प्रदान किया है। युवाचार्य महावीर में विनय, समर्पण एवं ज्ञान की त्रिवेणी है। तेरापंथ सभा अध्यक्ष विमल सिंह बेगानी, नेपाल बिहार सभा अध्यक्ष वीरेंद्र संचेती, तेरापंथ युवक परिषद कोषाध्यक्ष राहुल सुराणा और महिला मंडल से श्रीमती निक्की पुगलिया ने विचारों की अभिव्यक्ति दी। कार्यक्रम का संचालन मुनि कुमुद कुमार ने किया।
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