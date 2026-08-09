इंस्टाग्राम से महिला से दोस्ती कर बनाया शारीरिक संबंध

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बस्ती की महिला से इंस्टाग्राम से दोस्ती करके शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाया। 15 दिनों तक खलीलाबाद में किराए का कमरा लेकर रखा और फिर छोड़ कर भाग गया। ऐसा आरोप लगाते हुए पीड़िता ने शनिवार को आरोपी युवक पर रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति रोजी-रोटी के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहकर काम करते थे। उसके फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से आजम निवासी मोहद्दीपुर मस्जिद के पास खलीलाबाद संतकबीरनगर आइडी से जुड़ गया।

आरोप है कि आजम उसे शादी का झांसा और तरह-तरह का प्रलोभन दिया। 02 जुलाई 2026 को उसे खलीलाबाद के सरौली गांव में बुलाकर एक कमरा देकर रख लिया। आरोप है कि उसके साथ करीब 10-15 दिन तक शारीरिक संबंध बनाया। वह अपने साथ करीब 03 लाख कीमत के सोने व चांदी के गहने व 30000 रुपये नकदी लेकर गई थी। आरोपी उसे कमरे में अकेले छोड़कर भाग गया। वह कोतवाली खलीलाबाद में जाकर प्रार्थना पत्र दी थी। दोनों पक्षों को कोतवाली खलीलाबाद में बुलाया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता शनिवार को कोतवाली पहुंच कर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि आरोपी आजम के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू होगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।