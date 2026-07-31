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आर्थिक मजबूरी के आगे नहीं झुकी युवती, अदालत ने स्वतंत्र रहने की दी अनुमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद।सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा तहसील परिसर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उनके अधिका

आर्थिक मजबूरी के आगे नहीं झुकी युवती, अदालत ने स्वतंत्र रहने की दी अनुमति

पढ़ाई रुकने से नाराज युवती घर छोड़ चली गई थी लखनऊ सहजनवा एसडीएम कोर्ट में बोली- वह जारी रखना चाहती है पढ़ाई

युवती की शिक्षा का संघर्ष

सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा तहसील परिसर में एसडीएम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। बीए पास 22 वर्षीय युवती ने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई रुकने से इनकार करते हुए घर छोड़ दिया। पुलिस ने उसे लखनऊ से बरामद किया, लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि वह ऐसे घर नहीं लौटेगी, जहां उसके सपनों पर रोक लगाई जाए। बालिग होने के कारण अदालत ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी।

परिवार की आर्थिक स्थिति

दरअसल, युवती एक निजी अस्पताल और पैथोलॉजी में काम करते हुए नर्सिंग की पढ़ाई कर स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। जबकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण तीन बेटियों के पिता ने आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थता जाहिर किए। पिता के निर्णय से दुखी युवती कुछ समय पहले घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे लखनऊ से बरामद कर लिया।

अदालत का फैसला

बुधवार को एसडीएम न्यायालय में पेशी के दौरान युवती ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है और अपनी इच्छा से जीवन का निर्णय लेना चाहती है। अदालत ने उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। युवती के पिता गीडा की एक फैक्ट्री में श्रमिक हैं और परिवार में तीन बेटियां हैं।

सामान्य प्रश्न

इस युवती ने पढ़ाई क्यों छोड़ी?
यह युवती परिवार की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई रुकने से इनकार करते हुए घर छोड़ गई।
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