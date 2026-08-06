शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाने का आरोप, छत से कूदी
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भिटौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती के छत
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भिटौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती के छत से कूदकर गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।युवती के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी लगभग 20 वर्षीय पुत्री पिछले करीब एक वर्ष से चौक थाना क्षेत्र के एक युवक से संपर्क में थी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में विवाह करने से इनकार कर दिया।परिजनों
के अनुसार इस घटना से मानसिक रूप से आहत युवती ने 26 जुलाई को घर की छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उसकी पैर की हड्डी टूट गई और वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी विष्णु गुप्ता के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। एसओ सत्येंद्र राय ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है।
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