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मंगेतर के साथ एक्सप्रेसवे पर रील बना रही युवती घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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ताखा क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। रश्मि अपने मंगेतर के साथ रील बना रही थी। घटनास्थल पर लोगों ने एंबुलेंस को सूचित किया, और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर चालक फरार हो गया।

मंगेतर के साथ एक्सप्रेसवे पर रील बना रही युवती घायल

भरथना। ताखा क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल के गुरुवार सुबह मंगेतर के साथ रील बना रही युवती को पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना में भर्ती कराया गया। बताया गया कि कानपुर निवासी रश्मि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने मंगेतर अभिषेक के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ताखा टोल के समीप पहुंची थी। इसी दौरान दोनों एक्सप्रेसवे पर रील बना रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवती को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी। एंबुलेंस की मदद से घायल रश्मि को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया।

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